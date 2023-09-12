В России установят еще одну памятную дату - День воссоединения РФ с новыми регионами

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября «Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией». Соответствующий документ опубликован в электронной базе на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предусматривается установление новой памятной даты России - 30 сентября - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 30 сентября 2022 года состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Четвертого октября России Владимир Путин подписал четыре федеральных закона о ратификации договоров о принятии новых территорий в состав России. С того момента число регионов России увеличилось с 85 до 89.

В пояснительной записке к проекту говорится, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю. «Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие», - указывается в документе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили с референдумы. Абсолютным большинством голосов избиратели проголосовали за присоединение их территорий к России.

После проведения референдумов 27 сентября Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов.

В пятницу, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Документы подписали президент России Владимир Путин и руководители этих субъектов.

В ночь на субботу в Конституционный суд РФ поступили четыре обращения президента Владимира Путина о проверки конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых территорий. В воскресенье, второго октября, КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и об образовании из них в составе РФ новых субъектов.

В понедельник, третьего октября, Госдума ратифицировала международные договоры о принятии в состав России новых территорий и об образовании новых субъектов РФ.

Во вторник, четвертого октября 2022 года Совет Федерации ратифицировал междугородние Договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии их в состав Российской Федерации. Кроме того, сенаторы одобрили четыре федеральных конституционных закона о принятии в РФ четырех новых субъектов.