Регионам и муниципалитетам упростят перевод госуслуг в электронный вид

С первого июля 2023 года в России будет запущена специальная облачная платформа – единая система предоставления государственных и муниципальных услуг. Благодаря ей регионы и муниципалитеты смогут перевести свои услуги и сервисы в электронный формат.

Постановление о создании и запуске такой платформы подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает телеграм-канал правительства РФ, программное решение технически позволит субъектам и муниципалитетам обрабатывать заявления граждан, поступившие с единого портала госуслуг. Сейчас для этого регионам необходимо разрабатывать и запускать собственные порталы с различным функционалом и техническими характеристиками.

От местных властей не потребуется никаких затрат, кроме подготовки автоматизированных рабочих мест. Также все услуги будут по-прежнему доступны в государственных и муниципальных ведомствах, а также в МФЦ.

Решение разработано в рамках перевода социально значимых услуг в электронный вид по указу Президента.

Перевод государственных услуг в электронный вид не предполагает отказа от традиционного формата их предоставления. Все госуслуги будут по-прежнему доступны в государственных и муниципальных ведомствах, а также в многофункциональных центрах, уточнили в кабмине.