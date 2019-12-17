Робота для работы на Луне будут готовить робототехники из Магнитогорска и Японии
Федерация
Сегодня, 18:19

В первом квартале 2020 года  специалисты  НПО «Андроидная техника» из Магнитогорскавместе с коллегами изяпонской компании «Gitai»планируют провести эксперимент по дистанционному управлению роботами. Это – итог их договоренностей о сотрудничестве после двухдневного визита японской делегации в Магнитогорск.

Японская компания «Gitai» занимается разработкой антропоморфных роботов, которые в будущем смогут работать в космосе в режиме удаленного управления, имеет подразделения в Токио (Япония) и Сан-Франциско (США), ведёт работы в интересах JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований), SKY Perfect JSAT Corporation (крупнейший в Азии поставщик спутниковой связи). Рабочая встреча в Магнитогорске положит начало новому партнерству – с российскими коллегами.

Что касается эксперимента. Ранее магнитогорское предприятие имело подобный опыт с немецким исследовательским центром искусственного интеллекта DFKI. Оператор из Магнитогорска управлял роботом, который находился в городе Бремен, а оператор из Бремена управлял роботом, который находился в Магнитогорске (расстояние между городами 3273 километра). В новом эксперименте, помимо того, что расстояние управления будет увеличено в два раза (расстояние между Магнитогорском и Токио составляет 6317 километров), с японской компанией планируется расширить объём работ, включив в него целый комплекс элементов автономного управления на основе нейросети. Научно-технической целью взаимодействия сторон является создание  робототехнических комплексов для работы на Луне.

Мировую известность «Андроидной технике», которая 10 лет занимается разработкой робототехнических комплексов, принесли первый антропоморфный робот Федор, который совершил полный цикл полета в космос и благополучно вернулся на Землю, и «Маркер» - робототехническая платформа, потенциал которой высоко оценивают ведущие мировые аналитики.

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