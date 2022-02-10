Роскомнадзор предложил законодательно запретить пропаганду педофилии

Роскомнадзор выступил за полный законодательный запрет на пропаганду педофилии. Об этом сегодня, десятого февраля, заявил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин, передаёт ТАСС. В Госдуме предложение полностью поддержали.

«Что касается совершенствования законодательства, я предложил бы законодательно закрепить запрет на пропаганду педофилии и распространение информации, которая содержит обоснование или оправдание действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним лицам. Кроме этого, мы предложили бы рассмотреть вопрос по установлению внесудебной блокировки таких материалов», - сообщил глава Роскомнадзора.

Вадим Субботин отметил, что Роскомнадзор уже сейчас выявляет до 200 подобных материалов в сутки. Большая часть из них удаляется в течение трёх часов после контактов ведомства с владельцами интернет-ресурсов. По данным ведомства, с 2017 года были заблокированы более 185 тысяч материалов с детской порнографией, которые свободно размещались и распространялись в Интернете.

Глава Роскомнадзора также обратил внимание на то, что большинство злоумышленников находятся за границей и используют зарубежные онлайн-платформы.

Запрет пропаганды педофилии в Сети поддержала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, возглавляющая рабочую группу по подготовке законопроекта об усилении мер защиты детей от сексуального насилия.

«Мы с вами предварительно об этом говорили. Наша позиция абсолютно одинаковая. Абсолютно точно необходимо вводить ответственность за пропаганду педофилии, абсолютно точно нужно вводить внесудебную блокировку. И мы прекрасно понимаем, что сегодня эти меры чрезвычайно назрели», - добавила депутат.