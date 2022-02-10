10.02.2022
ФСБ раскрыла личность украинца, который «минировал» российские города
10.02.2022
Роскомнадзор предложил законодательно запретить пропаганду педофилии
10.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 февраля
10.02.2022
Мошенничество на 450 тысяч: в Златоусте замдиректора фирмы опустошила ее кассу
10.02.2022
Гендиректор МУП ПОВВ Челябинска покидает свой пост
10.02.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино
Роскомнадзор предложил законодательно запретить пропаганду педофилии
10.12.2019
Почти 2,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъято в УрФО с начала года
22.10.2019
У Билайн самый быстрый мобильный интернет в Челябинске, согласно исследованию Роскомнадзора
20.11.2017
Роскомнадзор может заблокировать миллионы пользователей социальных сетей
16.06.2017
В Роскомнадзоре заявили, что не имеют претензий к «Компасу» и его программе по профилактике ВИЧ-инфекции у школьников
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022