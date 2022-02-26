Роскосмос приостановил запуски с космодрома Куру в ответ на санкции

Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Решение принято в качестве ответной меры на санкции Евросоюза. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передаёт ТАСС.

«В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы», - написал Рогозин в своём Telegram-канале.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что на космодроме во Французской Гвиане находятся 87 граждан России. Сейчас решается вопрос об организации их выезда.

Напомним, что ЕС ввёл жёсткие финансовые и технологические ограничения против 64 ключевых оборонных компаний, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс". Этим структурам ограничили доступ к рынку капитала и финансовым услугам, запретили предоставлять им техническую помощь и торговать с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе.

Также ЕС ввёл запрет на экспорт в Россию ряда высокотехнологической продукции, в частности, систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов.

Гвианский космический центр - европейский космодром вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке).