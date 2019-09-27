Россиянам запретят курить на балконах
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Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 14:24

Утверждены изменения в правила противопожарного режима, инициированные МЧС России. Новые требования одобрены правительством России. В частности, расширен список мест, где нельзя будет курить. Любителям подымить на балконе придется смириться.

С первого октября россиянам будет запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В частности, это касается и курениях на балконах.

«Руководителей досуговых организаций обязали информировать зрителей о правилах пожарной безопасности. Перед началом сеансов в кинозалах стала обязательной трансляция речевого сообщения либо демонстрация видеосюжетов о порядке действий при пожаре. Кроме того, зрителям расскажут о направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Перечень запрещенных для курения мест постепенно расширяется. Строго под запретом курение на всей территории различных учебных заведений. Сюда включены школы, средние специальные и высшие учебные заведения. Курение не допускается на территории учреждений спорта и культуры. Запрет введен также на территории оздоровительных учреждений. Ограничения затрагивают все виды общественного транспорта, включая самолеты, корабли, поезда междугороднего и дальнего следований, автобусы и так далее. Это же относится к ж/д и автовокзалам, аэропортам и портам. Запрещено курить в зданиях либо на территориях государственных служб. То есть отделения ГПФ, собес, центры социального обслуживания. Под ограничения подпадает также курение на рабочем месте и других рабочих зонах. Строго возбраняется курение в лифтах и на лестничных клетках в жилых домах. Не разрешается курить на пляжах и детских площадках. Автозаправочные станции также входят в список запрещенных для курения мест. Несмотря на особые протесты курящих, нельзя дымить в барах, кафе и ресторанах.

Список внушительный, но, как показывает практика, курильщиков это не останавливает. Максимальный размер штрафа за курение в неположенном месте – три тысячи рублей.

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Теги
Борьба с курением
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