Российские фермеры смогут строить дома на землях сельхозназначения

Российским фермерам разрешили строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе на пашнях и пастбищах.

Соответствующие поправки в закон вступят в силу первого марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области. Ранее на этих землях можно было возводить только строения для хранения и переработки аграрной продукции.

Нововведение позволит фермерам оформить права на данные постройки в установленном законом порядке. Для этого необходимо представить в Росреестр документы на землю и технический план дома. Оформление будет проходить по правилам «дачной амнистии» до первого марта 2026 года.

При этом строить на землях крестьянско-фермерских хозяйств можно только небольшие дома - не выше трёх этажей и площадью не более 500 квадратных метров. Площадь застройки не может превышать 0,25 процента от всей площади земельного участка.

В Росреестре также подчёркивают, что в целях защиты сельхозземель от появления коттеджных посёлков федеральный закон запрещает образование нового земельного участка из участка, на котором расположен такой жилой дом, если это приведёт к уменьшению площади исходной земли.

Кроме того, региональные власти могут самостоятельно определить муниципалитеты, на территории которых фермерам нельзя будет возводить жилые дома на земле сельхозназначения.