Российские фигуристы взяли серебро в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призёрами Олимпиады в Пекине в танцах на льду. По сумме двух программ действующие чемпионы мира и Европы получили 220,51 балла. Шесть баллов россияне проиграли главным героям завершившегося олимпийского цикла, французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. На третьем месте - американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).

Ранее российские лыжники впервые за 42 года завоевали олимпийское золото в эстафете. Алексей ЧервОткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов финишировали с отрывом в 1 минуту 7 секунд. Кроме того, историческую медаль принёс сборной России биатлонист Эдуард Латыпов. В гонке преследования он стал третьим. Прежде в этом виде спорта наша команда медали не выигрывала.

А вот в кёрлинге для команды ОКР ситуация складывается не столь удачно. Сегодня россиянки проиграли канадкам со счётом 5:11. Это пятое к ряду поражение женской сборной по кёрлингу на групповом этапе.

В общем медальном зачёте на данный момент Россия занимает шестую строчку (4 золота, 6 серебряных и 8 бронзовых наград), лидируют – Норвегия, Германия, США.