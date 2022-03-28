Российские компании могут подать заявку на получение субсидии за приём на работу молодёжи

В России открылся приём заявок на получении субсидии за трудоустройство молодёжи. Программа охватит около 120 тысяч соискателей. Об этом сегодня, 28 марта, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, передаёт ТАСС. Субсидия равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.

Рассчитывать на получение субсидии могут работодатели, которые взяли на работу молодых людей до 30 лет, испытывающих сложности в поиске работы, а именно: молодых людей без профессионального образования; соискателей в возрасте до 30 лет с несовершеннолетними детьми; граждан с инвалидностью до 30 лет; детей-сирот, а также тех, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Подать заявку на соискание работника могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации. Сделать это можно через портал «Работа России». После приёма обращения служба занятости подберёт необходимых кандидатов и организует собеседование. После чего работодателям потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно - через систему «Соцстрах».

Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, второй - через три месяца, третий - через шесть месяцев.