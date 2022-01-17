Российский рубль теряет в цене

По состоянию на утро понедельника, 17 января, курс рубля продолжает падение по отношению к иностранной валюте. Как следует из данных Московской биржи, американская валюта дорожает в среднем на 4 копейки, европейская на 13 копеек.

По состоянию на 10.33 мск, за стоимость 1 доллара оценивается в 75,8 рублей, евро - 86,6 рублей. В момент открытия торгов доллар США стоил 76,21%, европейская валюта - 86,95 рублей.

Отметим, что сегодня Московская биржа не проводит торги акциями американских компаний. Это связано с праздничным неторговым днем в Соединенных штатах Америки. Такое решение регламентируется условиями проведения операций на Московской бирже.

“Поскольку 17 января – нерасчетный день по сделкам в американской валюте, расчеты в долларах США и рублях по сделкам с акциями американских компаний не проводятся. Кроме того, 17 января – нерасчетный день по сделкам в долларах США для остальных ценных бумаг, допущенных к торгам в американской валюте. Расчеты по сделкам репо с ЦК в долларах США также проводиться не будут”, - говорится в сообщении биржи.