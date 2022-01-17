Российский рубль теряет в цене

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.01.2022

Жители домов на Копейском шоссе согласились принять участие в программе КРТ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.01.2022

Полицейские Чебаркуля изъяли крупную партию героина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.01.2022

Всемирный день снега прошёл в Коркино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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По состоянию на утро понедельника, 17 января, курс рубля продолжает падение по отношению к иностранной валюте. Как следует из данных Московской биржи, американская валюта дорожает в среднем на 4 копейки, европейская на 13 копеек.

По состоянию на 10.33 мск, за стоимость 1 доллара оценивается в 75,8 рублей, евро - 86,6 рублей. В момент открытия торгов доллар США стоил 76,21%, европейская валюта - 86,95 рублей.

Отметим, что сегодня Московская биржа не проводит торги акциями американских компаний. Это связано с праздничным неторговым днем в Соединенных штатах Америки. Такое решение регламентируется условиями проведения операций на Московской бирже.

“Поскольку 17 января – нерасчетный день по сделкам в американской валюте, расчеты в долларах США и рублях по сделкам с акциями американских компаний не проводятся. Кроме того, 17 января – нерасчетный день по сделкам в долларах США для остальных ценных бумаг, допущенных к торгам в американской валюте. Расчеты по сделкам репо с ЦК в долларах США также проводиться не будут”, - говорится в сообщении биржи.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Курсанткам челябинского юридического колледжа (ЧЮК) пока не грозит отчисление за неприличные танц
17.01.2022

Будущие юристки отожгли в Тик-Токе, забыв про честь мундира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 200 новых случаев коронавирусной инфекции COVID
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Коронавирус
17.01.2022

В Челябинской области начало расти число заболевших ковидом школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцев больше всего волнуют вопросы уборки снега с дорог и тротуаров. Об этом говорит количес
17.01.2022

Челябинцы массово жалуются на плохую уборку снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первым заместителем начальника управления общественных связей правительства Челябинской области н
17.01.2022

В структуре правительства Челябинской области новое назначение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Курчатовском районе Челябинска большинство дорог расчищены от снега и находятся в удовлетворите
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17.01.2022

В Курчатовском районе Челябинска уберут кучи снега с остановок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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17.01.2022 15:46

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17.01.2022 15:43

Будущие юристки отожгли в Тик-Токе, забыв про честь мундира

17.01.2022 15:00

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17.01.2022 14:34

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