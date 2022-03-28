Рубежное сегодня: эвакуация, люди в подвалах, погибшие на улицах...

Сегодня, 28 марта, была произведена в очередной раз адресная эвакуация горожан из Рубежного, передает собкор ИА «Урал-пресс-информ» с территории ЛНР.

Город разбит, везде осколки, людей либо хоронят возле домов, либо вообще просто накрывают белыми простынями посреди дороги. Нет не одного целого здания, СМИ уже ранее писали о гуманитарной катастрофе, но ситуация с каждым днем усугубляется.

Но при всем при этом некоторые люди не оставляют своих домов, они все питаются надеждой, что закончится все это уже скоро...

" Саше, Саше, Кате привет большой передай, - наставляет жену, отправившуюся в эвакуацию, житель Рубежного Виктор Варава. - Перебуду тут, все закончится, а там видно будет! "

Но бойцы народной милиции его предупреждают что окна на самом последнем этаже как раз смотрят на вражескую сторону, советуют быть осторожнее.

Жители города встречает бойцов из России как родных и близких людей, не боятся их и доверяют им свои жизни.

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