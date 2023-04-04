С первого апреля социальные пенсии доиндексированы на 3,3%

Социальные пенсии с первого апреля 2023 года повышены на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%.

Как пояснил заместитель министр труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов, традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год – первого апреля. «В условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен», - отметил Пудов.

С первого июня 2022 года прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С первого января 2023 года прожиточный минимум вырос еще на 3,3%. С первого апреля по аналогии с прожиточным минимум еще на 3,3% повышены социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума.

«Таким образом совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%», – пояснил Пудов.

Для индексации из федерального бюджета будет

Всего индексация с первого апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов пенсионеров. На эти цели будет направлено из федерального бюджета порядка 15,57 миллиардов рублей до конца текущего года.

Индексация проводится беззаявительно. То есть обращаться в Социальный фонд России для перерасчета не требуется. Пенсию проиндексируют автоматически.

Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Виды социальных пенсий

- по инвалидности: I, II и III группы, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства,

- по потере кормильца: дети до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, если потеряли одного или обоих родителей,

- по старости без достаточного количества стажа и ИПК — на 5 лет позже обычного пенсионного возраста,

- по старости малочисленным народам Севера: женщинам с 50 лет и мужчинам с 55 лет,

- детям, родители которых неизвестны, — до 18 лет или до 23 лет при очном обучении.