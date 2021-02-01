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С первого февраля проиндексирован ряда социальных пособий

С первого февраля размер некоторых социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Проиндексированы пособия, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве, сообщает пресс-служба правительства.

Также увеличен размер некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ним, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Кроме того, на 4,9% с февраля 2021 года будет проиндексирована стоимость набора социальных услуг, который является неотъемлемой частью ежемесячной денежной выплаты. По желанию гражданина набор соцуслуг может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Помимо этого, с февраля увеличивается размер пособия на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера.

Напомним, в России с 2018 года был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с первого февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.