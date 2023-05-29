С первого июня вновь начнут принимать заявления на оформление биометрических загранпаспортов

С первого июня в Челябинской области будет возобновлен прием заявлений об оформлении и выдаче заграничных паспортов с электронным носителем информации, сообщает региональный полицейский главк.

Заявление можно подать в подразделениях по вопросам миграции, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска и Миасса). Можно также направить заявление в форме электронного документа через Единый портал госуслуг.

Как сообщили в ГУ МВД Челябинской области, срок оформления документа составит 30 дней, а при регистрации в другом субъекте РФ или при наличии допуска к сведениям гостайны – до трех месяцев.

Напомним, выдача биометрических загранпаспортов в России была приостановлена второго февраля. Это решение объяснили техническими причинами со стороны «Гознака».

На Госуслугах рассказывается, какое фото нужно для загранпаспорта.

Телефоны для справок: 8 (351) 239-09-65, 239-10-08, 239-10-10, 239-08-26.

ДЛЯ СПРАВКИ

Заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации его владельца. введен в действие Указом президента РФ от 19 октября 2005 года. По всей стране такие паспорта стали выдавать в 2015 году.

Срок действия биометрического загранпаспорта - десять лет. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев (папиллярных узоров указательных пальцев рук).

Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «Государственные услуги».