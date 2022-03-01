Сборную России по хоккею отстранили от участия в международных соревнованиях

Совет ИИХФ (международная федерация хоккея) приняла решительные меры в отношении России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте международной федерации хоккея.

Совет ИИХФ решил приостановить участие всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях ИИХФ.

В сообщении говорится также о

лишение прав на проведение чемпионата мира среди юниоров 2023. Эти действия были инициированы Советом, чтобы позволить ИИХФ обеспечить безопасность чемпионатов ИИХФ и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков.



В нынешних условиях это решение повлияет на следующие события:



- континентальный кубок ИИХФ 2022 г. (4-6 марта 2022 г.).

Клубная команда Беларуси ХК Гомель не будет участвовать;



- чемпионат мира по хоккею среди юношей до 18 лет 2022 г. (21 апреля - 01 мая 2022 года );



- мужские сборные России и Беларуси до 18 лет не будут участвовать в чемпионате мира по хоккею 2022 г. (13-29 мая 2022 года) национальная сборная не будет участвовать в чемпионате мира среди юниоров 2022 года (даты уточняются);

- чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2022 года (26 августа — 4 сентября 2022 г.) Женская сборная ОКР не будет участвовать.

О любых потенциальных спортивных последствиях решения Совета о посевах турниров и повышении / понижении будет объявлено в ближайшие недели.



«Совет ИИХФ выразил глубокую озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из нее и внутри нее. Совет ИИХФ также принял во внимание нарушение российским правительством олимпийского перемирия, принятого в декабре 2021 года в виде резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. На прошлой неделе исполнительный комитет Международного олимпийского комитета осудил нарушение олимпийского перемирия», - говорится в официальном сообщении международной федерации хоккея.

Ранее было известно, что ФИФА/УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях.

Как сообщается на сайте ФИФА, вслед за первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в турнирах. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми.