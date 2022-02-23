Сегодня в России отмечают День Защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается день воинской славы - День защитника Отечества. Ежегодно в этот день проводятся торжественные мероприятия с участием ветеранов, церемонии возложения цветов у мемориалов павшим воинам. В этом году Владимир Путин почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В Челябинской области состоится торжественная церемония возложения венков и цветов у Вечного огня на аллее Славы Челябинска, в которой примет участие губернатор Алексей Текслер.

Глава государства, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин поздравил россиян с праздником – Днем защитника Отечества. «В нём воплощены чувства уважения наших граждан к своим доблестным защитникам, гордости за всех, кто служил и служит в армии и на флоте, признания их героических заслуг перед Родиной в отстаивании её национальных интересов, суверенитета и независимости», - говорится в поздравлении президента.

В этот день особые слова благодарности обращены к самые ветеранам Великой Отечественной войны. «Мы всегда будем помнить, что именно вы – доблестное поколение победителей – сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы свою страну и весь мир. Ваш подвиг – это вершина в истории человечества, великий пример для всех, кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережёт Россию от внешних угроз», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил непростую международную обстановку, которая складывается на сегодня и таящиеся опасности.

«Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники», - подчеркнул глава государства.

За последние годы многое сделано для качественной модернизации Вооружённых Сил. Серьёзно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Россия и дальше планирует развивать перспективные системы вооружения.

«Как Верховный Главнокомандующий уверен в вас – в солдатах и офицерах России, в вашем высоком профессионализме, мужестве, надёжности, в том, что вы будете беречь мир и покой наших граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны», - отметил Владимир Путин и пожелал Защитникам Отечества здоровья и успехов в службе и всего доброго их семьям, родным и близким.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём защитника Отечества.

«Этот праздник олицетворяет силу и боевую славу нашей Родины, ее героическую историю. Мы всегда будем помнить заслуги российских воинов, чьи подвиги были и остаются примером отваги, мужества и патриотизма. В этот день мы с большим уважением чествуем всех, кто достойно служит Отчизне, надежно защищает мир и спокойную жизнь людей, твердо хранит верность долгу и присяге, - говорится в поздравлении. - Все мы понимаем, как важно сегодня укрепить безопасность государства, отстоять его независимость и национальные интересы. Это ключевое условие успешного развития и процветания нашей страны, благополучия граждан России и будущих поколений».

Алексей Текслер пожелал южноуральцам здоровья, добра, счастья и мирного неба над головой.

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев также поздравил всех жителей с Днем защитника Отечества.

«Во все времена армия и флот были и остаются оплотом безопасности страны, залогом мирного труда и благополучия ее граждан, - говорится в поздравлении. - В этот праздничный день мы с особой признательностью чествуем участников Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов, всех, для кого защита родной земли стала призванием и делом жизни. Сегодня эстафету побед и героических свершений достойно продолжает молодое поколение воинов, которых отличает беззаветная любовь к Родине»

Спикер отметил, 23 февраля всё больше становится праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего Защитник своего Отечества. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы России.

Александр Лазарев пожелал всем южноуральцам добра и согласия. Здоровья и долголетия – ветеранам, успешной службы - солдатам и офицерам. Пусть этот праздник всегда будет мирным.

ДЛЯ СПРАВКИ

История праздника восходит ко дню создания Рабоче-крестьянской Красной̆ армии – 28 января 1918 года. В 1919 году в Москве прошло празднование 23 февраля с представлениями и музыкой. В следующие два года дату не отмечали. В 1922 году за праздником закрепили новое название – День Красной армии и Военно-морского флота. Праздник стал особенно актуальным во время Великой Отечественной̆ войны. В 1946 году он получил новое название – День Советской̆ армии и Военно-морского флота. Современное название – День защитника Отечества – у праздника появилось в 1995 году, а с 2002-го этот день стал выходным.