Сенаторы поддержали инициативу наказывать чиновников за оскорбление россиян
Федерация
Сегодня, 11:56

В России планируют на законодательном уровне наказывать госслужащих за оскорбление народа. Инициативу об уголовной ответственности для чиновников за такое правонарушение поддержали в Совете Федерации парламента, сообщают сегодня, 12 декабря, “Известия”.

 

Как сообщает издание, к документу уже поступили замечания и инициатор проекта зампред комитета ГД по транспорту и строительству Александр Старовойтов приступит к его доработке. В частности, предлагается добавить мотивацию в пояснительной записке. Сенаторы также указали на утратившую силу статью Уголовного кодекса “Оскорбление”.

В свою очередь, разработчик утверждает, что предложение по наказанию чиновников за оскорбление российских граждан возникло как зеркальное отражение на резонансный законопроект об оскорблении представителей власти со стороны населения. Инициатива Старовойтова получила поддержку со стороны главы государства Владимира Путина.

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