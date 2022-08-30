Сергей Миронов: Зеленский – главный террорист, он подлежит ликвидации

Находясь с визитом в Луганске, руководитель общероссийской политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в беседе с нашим собственным корреспондентом в Луганске Михаилом Бондаренко высказал своё мнение по поводу некоторых злободневных вопросов. В том числе, касающихся спецоперации по защите Донбасса.

– Не устаю повторять: так, как мы с вами жили в России до 24 февраля, дальше жить нельзя. Наши братья из республик своей кровью защищают Русский мир, будущее человечества, а некоторые российские чиновники до сих пор не проснулись и думают, что всё останется как прежде.

– Пугачёва приехала и Галкин скоро вернётся, но нечего им делать в России.

Сволочь и подлец Пономарёв, бывший депутат Госдумы, берёт на себя ответственность за убийство Даши Дугиной – таким тоже нет места в нашей стране!

– Что касается спецоперации. В связи с тем, что Дарью Дугину убили, заместителя по сельскому хозяйству убили (Алексея Ковалёва в Херсонской области – ред.), регулярно обстреливают ЗАЭС, я считаю, что специальная военная операция может перейти в контртеррористическую. И одной из главных целей этой операции будет физическая ликвидация главарей бандформирований. Господин Зеленский – главарь нацистского государства и главный террорист. Задача по денацификации Украины, которую обозначил наш президент, без ликвидации Зелинского осуществлена быть не может. Все разумные человеческие рамки уже перейдены. Было бы отлично провести трибунал в Одессе, в Доме профсоюзов. Рано или поздно так и будет сделано!



