30.08.2022
Счёт на десятки километров: ГРЦ Макеева принял участие в челябинском марафоне
30.08.2022
На ремонтируемой трассе в Челябинской области грузовик снес две легковушки
30.08.2022
Пожилую учительницу из Ашинского района обокрал бывший ученик
30.08.2022
В Челябинском театре оперы и балета шедевры Скрябина прозвучат «в цвете»
30.08.2022
Челябинск торжественно завершит купальный сезон в последний день лета
30.08.2022
Без четвероногих – никуда: Челябинск принял третьи открытые соревнования спасателей-кинологов
Сергей Миронов: Зеленский – главный террорист, он подлежит ликвидации
30.08.2022
Российские политики помогают воюющему Донбассу
30.08.2022
Челябинская область направит дополнительные средства на оснащение школ и детсадов в Ясиноватой
30.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
29.08.2022
«Боевое братство» и «Альфа» учили юных южноуральцев выживать в критических условиях
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022