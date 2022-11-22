Школа из Юрюзани представит свои раритеты в Музее Победы в Москве

Во вторник, 22 ноября, в Музее Победы на Поклонной горе в Москве откроется. Свои раритеты на выставке представят школьные музеи Москвы и города Юрюзань Челябинской области.

Как сообщает Информационный центр «Музея Победы», гости увидят документы, фотографии, награды, обмундирование бойцов Красной Армии, личные вещи фронтовиков и тружеников тыла.

Активисты средней школы №1 Юрюзань привезли на выставку подлинные раритеты времен Великой Отечественной, которые передали в музей сами ветераны и их потомки. В экспозицию вошли фотоаппарат и фотографии юрюзанского фотографа Павла Лобзанова, который попал на фронт уже на пятый день войны. В феврале 1942 года он был направлен в немецкий тыл с группой разведчиков для выполнения ответственного задания. Фотограф задокументировал зверства фашистских карателей в деревнях Малиновка и Решетовка. За эту серию снимков и репортаж, опубликованный в газете «За Родину», фотографу вручили медаль «За боевые заслуги». Среди экспонатов из Челябинской области - копия Правительственной телеграммы пионерам школы № 1 г. Юрюзань от И.В. Сталина 25.05.1943 года, письма и фотографии военных лет и другие раритеты.

Выставка продлится до седьмого декабря, ее смогут посетить все желающие.

В торжественной церемонии открытия примут участие сенатор Маргарита Павлова, вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов. Свои видеообращения направят министр образования и науки региона Александр Кузнецов и уполномоченный по правам ребенка в области Евгения Майорова.