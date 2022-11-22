22.11.2022
Режим «черного неба» в ряде городов Челябинской области сохранится до вечера среды
22.11.2022
В Челябинской области снижается недельная смертность от коронавируса
21.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 ноября (18+)
21.11.2022
Полицейские и спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину
21.11.2022
В Магнитогорске спасли рыбака, провалившегося под лед
21.11.2022
Пожар в детской стоматологии Копейска
Школа из Юрюзани представит свои раритеты в Музее Победы в Москве
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022