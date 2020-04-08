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Скворцова назвала дату пика по covid-19

Федерация
Сегодня, 12:33

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекции наступит через две недели. Об этом заявила в разговоре с телеканалом “Россия-24” глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, распространение covid-19 похоже на синусоиду. Такой сценарий заболеваемости возможен при увеличении объемов тестирования и диагностики населения.

Вероника Скверцова, основываясь на прогнозы лучших аналитиков, сообщила, что пик заболеваемости продлится вплоть до середины июня. Затем эпидемия пойдет на спад. “Спуск” займет примерно столько же времени сколько и “подъем”.

Отметим, что в России выявлено 7497 случаев заболевания, 494 человека выздоровели и выписаны из больниц, скончалось 58 человек.

 

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Теги
коронавирус
Вероника Скворцова
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