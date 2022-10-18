18.10.2022
Артиллерийский полк из Чебаркуля получил почетное наименование «гвардейский»
18.10.2022
Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин
18.10.2022
Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр
18.10.2022
Специалисты, не получившие право на отсрочку, получили уведомления на Госуслугах
18.10.2022
Виктор Рашников рассказал о дальнейшем развитии «Притяжения»
18.10.2022
Шесть человек пострадали в аварии на трассе М-5
Специалисты, не получившие право на отсрочку, получили уведомления на Госуслугах
11.10.2022
Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг
05.10.2022
Сегодня состоится онлайн-вебинар по аккредитации и отсрочке для ИТ-специалистов
03.10.2022
Памятка для имеющих отсрочку специалистов, которым пришла повестка
27.09.2022
Опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022