Специалисты, не получившие право на отсрочку, получили уведомления на Госуслугах

Порядка 0,5% сотрудников ИТ- и телеком-компаний, которые подали заявление на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, получили отказ из-за несоответствия необходимым критериям. Минцифры направило им соответствующие уведомления.

«Сотрудники ИТ- и телеком-компаний, которые подали заявление на отсрочку, но не соответствуют необходимым критериям, получили уведомления на Госуслугах», - сообщается в телеграм-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ведомство разъяснило причины, по которым было отказано в отсрочке от призыва.

Как отметили в ведомстве, специальность в дипломе у работника не вошла в перечень, утвержденный Минцифры.

Причиной отказа может быть и занимаемая должность, если она не связана с критически важными для деятельности компании функциями.

Доля отказов от общего числа поданных заявлений составляет не более 0,5%.

Напомним, в сентябре на Госуслугах начал работать сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний.

Посмотреть список рекомендованных специальностей можно здесь.