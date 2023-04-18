18.04.2023
Челябинская «Гроза» в Доме Островского поразила не только москвичей
18.04.2023
Мастер-классы, хакатоны и консультации от экспертов: в ЮУрГУ пройдет день открытых дверей
18.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
18.04.2023
Студенты смогут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной
18.04.2023
В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»
18.04.2023
Пугавшая челябинцев открытая дверь наземного перехода под развязкой закрыта
Студенты смогут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной
17.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
16.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
29.03.2023
Текслер: «Составляющая часть финансового суверенитета страны – это и устойчивость бюджетов регионов»
24.03.2023
«Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023