Студенты смогут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной

С первого сентября 2023 года лучшие студенты российских вузов, обучающиеся по направлению «Музыкальное искусство», будут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Постановление об её учреждении и правилах назначения (№601 от 15 апреля 2023 года) подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей будут получать 11 студентов в течение 12 месяцев. Главный критерий отбора – успехи и достижения в обучении и творческой деятельности.

Кандидатуры стипендиатов будут выдвигаться учёными советами вузов. Окончательное решение будет принимать конкурсная комиссия в составе представителей Министерства культуры, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и образовательных организаций.

Учредить стипендию имени Елены Фабиановны Гнесиной правительству поручил президент России Владимир Путин. Это решение приурочено к 150-летию со дня рождения выдающейся русской пианистки и педагога. В феврале 1895 года Елена Гнесина вместе со своими сёстрами Евгенией и Марией открыли в Москве музыкальное училище, ставшее впоследствии одним из лучших музыкальных учебных заведений страны.