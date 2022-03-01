01.03.2022
Челябинский театр оперы и балета покажет зрителю знаменитого «Фауста»
01.03.2022
Группа ПАО «ММК» сохраняет высокий уровень социальных инвестиций
01.03.2022
Челябинка стала победительницей рейтингового турнира по тхэквондо
01.03.2022
Священнослужитель призвал россиян молиться за воинов, совершающих ратный подвиг на Украине
01.03.2022
Магнитогорец год скрывался после нападения на полицейского
01.03.2022
ВТБ продолжает обслуживание карт иностранных платежных систем в России
Священнослужитель призвал россиян молиться за воинов, совершающих ратный подвиг на Украине
01.03.2022
Тина Канделаки: Россия – великая, добрая, сильная и независимая страна
01.03.2022
Вредоносные биопроекты Пентагона: ученые обеспокоены деятельностью биологических лабораторий США в Центральной Азии
01.03.2022
Сборную России по хоккею отстранили от участия в международных соревнованиях
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022