Священнослужитель призвал россиян молиться за воинов, совершающих ратный подвиг на Украине

Верующие жители России должны поддержать военную операцию по денацификации Украины и спасению братьев-малоросов, одурманенных западной пропагандой. Об этом изданию «Политнавигатор» заявил настоятель храма Преображения Господня Донской митрополии иерей Элизбар.

«Война - это страшно. Но, к сожалению, это вынужденная и необходимая мера, для того чтобы зло не одержало победы над добром, - отметил священнослужитель. - 30 лет после развала СССР наших братьев на Украине учили, что мы для них не люди, а угро-финно-мордовские собаки, а они – особая высшая нация. Все эти десятилетия в унижении находились и находятся святая православная вера и церковь, русский язык, который для них «собачья мова» – русская летопись наших общих предков».

Отец Элизбар напомнил, что «целое поколение детей Донбасса родилось, выросло и пошло в школу, не зная мирного неба над головой, большую часть времени находясь в подвалах из-за постоянных обстрелов».

«И сейчас, когда наши солдаты, жертвуя собой, очеловечивают зарвавшегося от вседозволенности соседа, безродные негодяи, живущие в России, восемь лет не замечавшие убийства мирного населения в Одессе, Мариуполе, Харькове, Донецке, Луганске и по всей Малороссии, лицемерно протестуют, требуя мира Украине, а по факту одобряют злодеяния украинской власти и геноцид собственного народа», - сказал настоятель храма Преображения Господня.

Священник призвал всех православных людей молиться о Верховном Главнокомандующем Вооруженными силами Российской Федерации Владимире Путине и русском воинстве.

«Братья - российские воины - мужества вам в вашем благородном и трудном служении. Не сомневайтесь, вы делаете правильное дело и вершите справедливый суд. Благослови вас всех Господь на ратный подвиг», - сказал настоятель.