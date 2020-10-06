Течение на Камчатке уносит загрязнение в сторону Всемирного наследия ЮНЕСКО

Активисты Гринпис отправились в экспедицию к месту экологической катастрофы на Камчатке. Команда зафиксировала пятна загрязнений, которые движутся в сторону Вулканов Камчатки, отнесенным ЮНЕСКО к всемирному наследию.

Гринпис сообщает, что на данный момент активисты осмотрели бухты к югу от Петропавловска-Камчатского, в том числе Вилючинскую, Спасения, Безымянную и др.

«Мы обследовали бухту Безымянную – все берега чистые. В бухте Согласия тоже практически нет ничего подозрительного. По свидетельствам очевидцев, несколько дней назад все берега были усеяны мертвыми моллюсками. Но был большой прилив и сейчас на берегах практически ничего нет. Мы продолжаем поиски», - сообщает руководитель климатического проекта Гринпис в России Василий Яблоков на странице в Инстаграме.

Сегодня к исследованиям акватории на Камчатке подключились учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает ТАСС.

«Дальневосточный федеральный университет первым из научных центров откликнулся на приглашение губернатора Камчатского края Владимира Солодова включиться в изучение ситуации. Менее чем за сутки была сформирована команда ученых, которая уже прибыла на место и сегодня приступила к работе. Наша задача здесь – провести экспертное научное исследование. Океанологи, экологи и биологи университета выполнят комплексную беспристрастную оценку и подготовят научно обоснованные рекомендации о дальнейших действиях», - процитировали в пресс-службе университета ректора ДВФУ Никиту Анисимова, который руководит группой прибывших на Камчатку ученых.