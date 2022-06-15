Текслер передал послания с родной земли южноуральским военнослужащим, участвующим в спецоперации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в ДНР встретился с военнослужащими с Южного Урала, которые участвуют в спецоперации на Украине. Кроме того, глава региона обсудил с замначальника Генштаба Вооруженных сил России вопросы гуманитарной помощи.

Об этом Алексей Текслер рассказал в своих аккаунтах в соцсетях.

По его словам, с военнослужащими из Челябинской области в ДНР вышла волнительной. «Ребята честно служат, достойно исполняют свой воинский долг», - констатировал губернатор.

Южноуральская делегация привезла землякам то, что им необходимо в полевых условиях. Кроме того, военнослужащим передали детские письма и открытки со словами поддержки. «Эти послания с родной земли парням получать тоже важно», - уверен Алексей Текслер.

Губернатор обсудил замначальника Генштаба ВС РФ Сергеем Истраковым вопросы гуманитарной помощи ДНР и поддержку военных со стороны региона.

«Давайте пожелаем всем нашим военным главного: вернуться с победой, вернуться живыми и здоровыми», - обратился к южноуральцам глава региона.