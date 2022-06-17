В статье от 17 июня «CNN» сообщило, что третий военный американской армии числится пропавшим без вести на Украине. Это капитан Грэди Курпаси, командир роты 2 полка морской пехоты США. Грэди Курпаси уже третий по счёту американец, которого официально идентифицировали, как пропавшего без вести на территории Украины.

Ранее «CNN» сообщило, что 39-летний Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, которые воевали на стороне украинских формирований, пропали без вести под Харьковом. Оба являются ветеранами вооруженных сил Соединённых Штатов. В случае пленения этих людей ждёт уголовный суд ЛНР или ДНР, поскольку они совершали преступления против жителей республик в качестве наёмников и в разряд военнопленных не попадают.