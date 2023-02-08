Три города Челябинской области получат дополнительно федеральные средства на благоустройство

Три муниципалитета Челябинской области получат добавочное федеральное финансирование на благоустройство. Представленные ими проекты победили в седьмом дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение №208-р о распределении межбюджетных трансфертов субъектам РФ на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Регионам, чьи проекты победили в конкурсе, будет направлено более семи миллиардов рублей. Челябинская область получит дополнительное федеральное финансирование в размере 255 миллионов рублей на реализацию проектов благоустройства в трех городах. Проекты оценивала комиссия, в состав которой вошли специалисты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, археологии и охраны культурного наследия.

Как уточнили в министерстве строительства и инфраструктуры региона, победителями в федеральном конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали три муниципалитета Челябинской области – Карабаш, Троицк и Южноуральск.

Южноуральск одержал победу с проектом благоустройства центральной городской площади и прилегающей к ней части улицы Мира с «Домом кино».

Троицк получит федеральные средства на благоустройство набережной в пятом микрорайоне города, Карабаш – на развитие природной городской территории вокруг озера Серебры.

Работы по благоустройству территорий-победителей запланированы на 2023 год.