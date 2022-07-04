Украинские солдаты называют себя карателями

Луганская народная республика празднует полное освобождение от вооружённых формирований Украины и иностранных наёмников. Последним из сбросивших бремя оккупации городов ЛНР стал Лисичанск, передаёт наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

Агломерация городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное была на слух, начиная с марта. Вооружённые силы Украины осуществляли террор непосредственно в жилых массивах и спальных районах городов, поэтому наши войска не могли продвигаться быстрым темпом. На этом направлении работали Народная милиция ЛНР, усиленная полком специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова под прикрытием авиации Минобороны РФ. Благодаря слаженным действиям удалось в разы уменьшить потери среди мирного населения и добиться полного освобождения республики.

Вот примеры того, с какими словами встречали наших ребят горожане. Жительница Лисичанска говорит:

- Георгиевская лента – это наша память, а её нам запрещали. Как же мы рады, что вы пришли к нам, у меня все дети в России!

И рисует картину того, как вели себя украинские военные:

- Пройдите по Лисичанску и посмотрите, что они натворили. ВСУшники сами называли себя карателями.