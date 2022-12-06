Утвержден закон о запрете пропаганды ЛГБТ: изучаем штрафы

Пятого декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Под запретом теперь распространение подобной информации и побуждение к смене пола.

Книжные издательства скорректировали свою работу еще до вступления в силу нового закона, как сообщил его инициатор, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, отметив, что это серьезный шаг в защите традиционных ценностей.

Законопроект по мере обсуждения в Госдуме претерпел значительные изменения с учетом предложений регионов, общественных, культурных и религиозных деятелей.

Утверждены штрафы: до 400 тысяч - для граждан, до 800 тысяч - для должностных лиц и до пяти миллионов рублей - для юридических лиц.

За пропаганду педофилии - повышенные штрафы: до 800 тысяч для граждан, до 2 миллионов - для должностных лиц и до десяти миллионов рублей для юридических лиц.

За демонстрацию такой пропаганды и информации, побуждающей к смене пола, среди подростков штрафы: до 200 тысяч -для граждан, до 400 тысяч - для должностных лиц и до четырех миллионов рублей - для компаний. При отсутствии денег у фирмы-нарушителя или уклонении от ответственности, ее деятельность приостановят на срок до трех месяцев.