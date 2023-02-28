Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в Челябинскую область

Челябинская область и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере торговли и производства сельскохозяйственной продукции. На Южный Урал будут поставлять фрукты и овощи из этой Республики.

Расширению объемов поставок способствуют договоренности, достигнутые в ходе визита официальной делегации Челябинской области в Ташкент. Был целый ряд встреч, в том числе с представителями Торгово-промышленной палаты Узбекистана, комитета ветеринарии и животноводства Республики Узбекистан, профильными специалистами, бизнесменами. Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков встретился с министром сельского хозяйства Узбекистана Азизом Воитовым.

«Такая форма общения, на мой взгляд, очень эффективная. Важно находить общие интересы для взаимовыгодного сотрудничества. Мы со своей стороны готовы поддержать любые начинания», – отметил Азиз Воитов.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области направило в адрес региональных представительств торговых сетей информацию о переговорах, проведённых с крупными компаниями Узбекистана, которые готовы осуществлять поставки овощей и плодов в замороженном, сушёном и свежем виде, а также вырастить продукцию под заказ, заключив фьючерсные договоры. Речь идёт об узбекских компаниях «GDF-ORIENT AGRO EXPORT» и «BMB Trade Group BMB».

Как сообщили в минсельхозе региона, в ходе ответного визита узбекистанских коллег второго марта в Южно-Уральской торгово-промышленной палате состоится презентация Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.