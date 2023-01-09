09.01.2023
Челябинцев просят не разбрасывать новогодние елки
09.01.2023
В Троицке в мороз малыш оказался запертым в машине
09.01.2023
В Челябинске для верующих оборудуют шесть крещенских купелей
08.01.2023
Южноуральцев просят отказаться от дальних поездок, часть автобусных рейсов отменено
08.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое января (18+)
08.01.2023
В Челябинске женщина убила свою 10-летнюю дочь и покончила с собой
В 2023 году новогодние каникулы были на один день короче, чем в прошлые годы
08.01.2023
Мороз продлил новогодние каникулы в школах Челябинской области, но не во всех
07.01.2023
В школах Снежинска продлят каникулы из-за аномальных морозов
04.01.2023
Миронов предложил Мишустину перенести часть нерабочих дней января на май
26.12.2022
В новогодние праздники аварийно-диспетчерские службы Челябинска будут работать в усиленном режиме
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022