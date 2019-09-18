В Челябинске проходит встреча руководителей чрезвычайных ведомств стран ШОС
Фото: 
Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 09:18

Сегодня, 18 сентября, в Челябинске проходит седьмая встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС. Программа пребывания представителей иностранных стран рассчитана на два дня.

В масштабном международном мероприятии принимают участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата ШОС.

Им предстоит рассмотреть актуальные темы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации трансграничных чрезвычайных ситуаций, обменяться опытом реагирования на стихийные бедствия и аварии в сопредельных регионах, обсудить различные вопросы многостороннего взаимодействия на региональном и приграничном уровнях. По итогам встречи будет подписан протокол.

В рамках программы встречи предусматривается ознакомление с деятельностью Главного управления МЧС России по Челябинской области и его структурных подразделений, осмотр аэромобильной группировки, передвижного пункта управления спасательных формирований МЧС России и новейших образцов пожарно-спасательной техники и вооружения.

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