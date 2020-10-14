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В Госдуме предложили установить онлайн-контроль за владельцами оружия

Федерация
Сегодня, 12:33
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В России призвали ужесточить выдачу разрешений на оружие, а также ввести онлайн-контроль за теми, у кого есть такой документ. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Парламентарий считает, что в стране стоит поднять возрастную планку с 18 до 21 года. А за владельцами оружия усилить систему контроля в режиме онлайн. Если человек в течение года привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка, оказался взят на учет из-за чрезмерного употребления спиртного или наркотической зависимости, то такие граждане должны лишаться лицензии в автоматическом порядке. Имеющееся у них оружие также должно быть изъято.

Инициатива после обсуждения в Общественной палате РФ и Торгово-промышленной палате будет направлена на рассмотрение депутатов Государственной думы, сообщают “Известия”.

Напомним, что 12 октября в Нижнем Новгороде 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу. В результате инцидента погибли три человека. Еще трое были ранены. С момента получения права на оружие прошло всего 3 недели.

 

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