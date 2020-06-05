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В июне и июле россиян ждут три сокращенные рабочие недели, а зарплата меньше не станет

Фото: 
Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 12:58
Автор: 
Любовь Юрина

В июне 2020 года работающих жителей Челябинской области, как и всех россиян, ждут две сокращенные рабочие недели. На стыке июня и июля ожидает еще одна четырехдневная неделя.

Первая сокращенная рабочая неделя– четыре дня – ждет россиян с восьмого по 11 июня. Четверг, 11 июня, - предпраздничный, поэтому рабочий день будет сокращен на один час. Затем предстоят трехдневные выходные с связи с празднованием Дня независимости России. Он в этом году будет отмечаться с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).

Следующая сокращенная рабочая неделя в июне начнется 22 числа. Россияне отработают понедельник и вторник. А среда, 24 июня, объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочим днем в связи с проведением в Парада Победы, который был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Во вторник, 23 июня, рабочий день не будет сокращен на час, так как этот день не считается предпраздничным (зарплата в нерабочий день 24 июня сохраняется). Дополнительный нерабочий день не отразится на размере заработной платы, уточнили в Минтруде России. Работникам со сдельной оплатой за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение. Оно определяется нормативным актом работодателя.

В 2020 году еще одна среда, первого июля, объявлена главой государства нерабочей. На этот день назначено общероссийское голосование о поправках к Конституции Российской Федерации.

Еще одна в 2020 году нерабочая среда и сокращенная рабочая неделя придется на ноябрь. День народного единства, который в этом году выпал на среду, «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со второго по третье и с пятого по шестое.

Последняя рабочая неделя 2020 года пока ожидается четырехдневной (если 31 декабря не сделают выходным днем). Первое января 2021 года выпало на пятницу.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни возможно только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Нормы оплаты труда в выходные дни установлены статьей 153 Трудового кодекса РФ.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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