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Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Федерация
Вчера, 01:34
Автор: 
Олеся Денисова

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем. В этот день состоится Парад Победы.

Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте Кремля.

В текущем году 24 июня приходится на среду. «Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в документе.

В этот день на Красной площади в Москве и других городах РФ состоятся военные парады с привлечением вооружения и военной техники. Начало – в 10 часов по московскому времени. В 22 часа прогремят артиллерийские салюты.

Владимир Путин поручил минобороны РФ совместно с губернаторами определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Владимир Путин принял решение о переносе на более поздний срок проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы, в том числе Парада Победы и марша «Бессмертного полка». Девятого мая большинство мероприятий прошло в онлайн-формате.

24 июня не случайно было выбрано для проведения Парада в честь 75-летия Победы. В этот день в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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