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В России число случаев коронавируса превысило 370 тысяч, в УрФО – 12,7 тысячи

Федерация
Сегодня, 14:15
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 338 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них у 40,8% нет клинических проявлений заболевания. При этом выписано из больниц почти на три тысячи больше человек – 11 тысяч 79 выздоровевших.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 27 мая в мире подтверждено 5 миллионов 633 тысячи 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,71%), летальных исходов - 352 тысячи 71 (прирост за сутки 1,25%).

В Российской Федерации зарегистрировано 370 тысячи 680 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,3%), в том числе в Москве – 171 тысяча 443 случая.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 12 тысяч 713 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 4425 человек (регион занимает шестую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 2438 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2202, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1924, в Тюменской области – 1532, в Курганской области –192.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 131 тысяча 129 человек (плюс 11079), в Москве – 67 тысяч 458 человек (плюс 5839). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 3968 человек (за сутки – 161). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2183, Московской области – 359, в Санкт-Петербурге – 158, в Республике Дагестан – 130, в Нижегородской области – 78, в Республике Ингушетия – 47, в Ставропольском крае – 42, в Ростовской области – 34,  в Республике Северная Осетия – 32, в Брянской и Новосибирской областях – 31, в Саратовской области – 30, в Краснодарском крае, в Красноярском крае и в Калужской области – 29, в Смоленской области – 25, в Тульской области – 24, в Республике Коми, в Свердловской и Калининградской областях – 21. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 84 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 33 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 14), в Свердловской области – 21, в Ханты-Мансийском автономном округе – 17, в Тюменской области – семь, в Ямало-Ненецком автономном округе – шесть, в Курганской области - ноль.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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