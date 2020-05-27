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За сутки умерло два пациента с коронавирусом - в Миассе и Брединском районе

Общество
Сегодня, 11:53
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – в Миассе и в Брединском районе.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, 26 мая, умерла 73-летняя женщина из Миасса. Причиной ее смерти стала ковидная пневмония.

Всего с начала пандемии в Миассе умерло четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Это 82-летняя женщина (она ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала), 69-летний мужчина (20 мая, причина смерти – сердечная патология, коронавирус был сопутствующим заболеванием, инфицирован после контакта с больным), 75-летняя женщина (21 мая, сердечно-легочная недостаточность, рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии, инфицирована после контакта с заболевшим) и 73-летняя женщина (26 мая, ковидная пневмония).

На сегодня в Миассе подтверждено 160 случаев коронавирусной инфекции. Самому юному инфицированному – шесть месяцев, двум самым возрастным – по 83 года. В тяжелом состоянии находится 60-летний пациент (никуда не выезжал и ни с кем не контактировал).

Кроме того, накануне скончался 81-летний мужчина из Брединского района. Причина смерти -аневризма сердца, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ковид - сопутствующий). Инфицирован после контакта с заболевшим. У него была средняя степень тяжести заболевания.

За время пандемии коронавирус унес жизни двух жителей Брединского района. Ранее от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. В Брединском районе на сегодня подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции. Самому юному – 13 лет. Самому возрастному был 81 год (он скончался 26 мая). В тяжелом состоянии пациентов нет. Шесть человек выписаны, остальные продолжают лечение.

В Челябинске зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, ни с кем из инфицированных не контактировала и никуда не выезжала, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, источник заражения не ясен, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид), 48-летняя женщина (17 мая, ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала, ковидная пневмония), 85-летний мужчина (19 мая, ковидная пневмония), 46-летний мужчина (24 мая, ковидная пневмония), 64-летняя женщина (24 мая, ишемическая болезнь сердца, COVID-19 сопутствующий).

На сегодня в областном центре подтвержден 665 случаев коронавирусной инфекции (плюс 48 случаев за сутки).

Наибольшее число смертельных исходов зарегистрировано в Магнитогорске, где умерло девять пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая, хроническая обструктивная болезнь лёгких четвертой стадии, коронавирус - сопутствующий), 79-летняя женщина (16 мая, ковидная пневмония) и 75-летняя женщина (22 мая, онкология, ковид – сопутствующее)

На сегодня в Магнитогорске подтверждено 583 случая ковида.

За все время пандемии в Златоусте зафиксировано семь случаев смерти пациентов с коронавирусом: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии), 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус), 73-летний мужчина (16 мая, ковидная пневмония), 78-летняя женщина (18 мая, ковидная пневмония, инфицирована после контакта с заболевшим), 68-летняя женщина (22 мая, врач-терапевт горбольницы, ковидная пневмония) и 83-летняя женщина (23 мая, атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз).

Всего в Златоусте подтверждено 412 случаев коронавируса.

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Всего в районе 12 случаев коронавируса.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 34 случая коронавируса.

В Пласте зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. 23 мая умерла 62-летняя женщина. Она была инфицирована после контакта с заболевшим. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца (COVID-19 сопутствующий). Всего в городе подтверждено три случая коронавирусной инфекции.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 33 южноуральцев, в том числе 14 человек умерли от ковидной пневмонии, 19 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус). Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

По данным на утро 27 мая в России коронавирус унес жизни 3807 человек. В УрФО зарегистрировано83 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 33 (в том числе 14 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 20, в Ханты-Мансийском автономном округе - 17, в Тюменской области - семь, в Ямало-Ненецком автономном округе - шесть.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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