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В Челябинской области продолжается рост числа новых случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:21
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что на 13,9% превышает аналогичный показатель предшествовавших суток.

Ранее был зарегистрирован почти двукратный суточный прирост (за понедельник плюс 72), а до этого дня число инфицированных несколько дней подряд сокращалось. На прошлой неделе было зафиксировано 38 (за воскресенье), 47 (за субботу), 67 (пятницу), 80 (четверг), 83 (среду) и 84 (вторник, 19 мая) новых заболевших.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро среды, 27 мая, в регионе подтверждено 2 тысячи 438 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 69 выздоровевших пациента с коронавирусом (сутками ранее 64 пациента). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1057 пациентов.

Двенадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 33 пациента с коронавирусной инфекцией, у 14 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 19 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая. Умерла 73-летняя женщина (ковидная пневмония) и 81-летний мужчина (аневризма сердца, хроническая обструктивная болезнь лёгких, ковид сопутствующий).

В больницах продолжает лечение 1336 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Министерство здравоохранения Челябинской области
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