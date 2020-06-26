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В России хотят защитить родителей-антипрививочников штрафами

Федерация
Сегодня, 10:55

В России появилась инициатива по защите родителей, выступающих, против прививок детям. На чиновников и организации, оказывающих давление на такие семьи предлагают наказывать штрафами в размере от 30-100 тыс. рублей.

Речь идет об ответственности за отказ принять ребенка в детские сады и школы без имеющихся прививок. В настоящее время нельзя наказать должностных лиц и организации за нарушение прав родителей. Применяются только дисциплинарные меры.

Депутаты Госдумы уже разработали поправки и направили их на утверждение в Минюст, пишут сегодня, 26 июня, “Известия”. Предлагается установить размер штрафа для должностных лиц в размере 10-30 тыс. рублей, для юридических - 50-100 тыс. рублей.

 

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