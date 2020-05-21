В России нашли самых богатых наследников

В России вычислили самых богатых отпрысков миллиардеров. В составленный журналом Forbes рейтинг попали 20 семей, в которых на каждого наследника приходится около 2,5 млрд долларов.

Первую строчку списка занял Юсуф Аликперов, который является единственным сыном производителя энергетического напитка “Plan B” Вагита Алекперова. Чистая прибыль компании аз 2018 год составила почти 3 млн рублей.

На второй позиции оказались 2 детей владельца “Новатэк” и “Сибур” Леонида Михельсона. На каждого ребенка в семье приходится по 10,1 млрд долларов США. Третье место осталось сыну владельца Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

Далее следую восьмилетняя дочь и трехлетний сын владельца компании “Еврохим” и СУЭК Андрея Мельниченко. ТОП-5 замыкают два сына и дочь миллиардера Владимира Лисина.