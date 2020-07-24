В России подтверждено более 800 тысяч случаев коронавируса, в УрФО - более 62 тысяч

За прошедшие сутки в России выявлено 5 тысяч 811 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 25,4% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. Выписано по выздоровлению за сутки – 8 тысяч 444 пациента.

В Российской Федерации с начала пандемии зафиксировано 800 тысяч 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 0,9%), в том числе в Москве – 236 тысяч 616 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 588 тысяч 774 человека, в Москве – 173 тысячи 854 человека (плюс 462). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с начала пандемии подтверждено 62 тысячи 167 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 18 тысяч 891 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 15 тысяч 57 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 10 тысяч 891 случай, в Ямало-Ненецком автономном округе – 10 тысяч 159, в Тюменской области – 5190, в Курганской области – 1979.

Коронавирус унес жизни 13 тысяч 46 человек (за сутки – 154). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 4375, в Санкт-Петербурге – 1908, Московской области – 1085, в Республике Дагестан – 433, в Нижегородской области – 358, в Красноярском крае – 300. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 671 случай смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 233 (в том числе 90 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 220, в Ханты-Мансийском автономном округе - 117, в Ямало-Ненецком автономном округе – 70, в Тюменской области – 24, Курганской области – 7.

В мире по состоянию на 24 июля 2020 года зарегистрировано 15 миллионов 443,6 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,87%). Умерло 632 тысячи 342 человека (прирост за сутки 1,01%).