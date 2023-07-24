В России повысили предельный возраст пребывания в запасе

Предельный возраст пребывания в запасе граждан Российской Федерации, имеющих воинские звания ниже офицерских, повышен на пять лет.

Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Для военнообязанных, относящихся к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет; ко второму разряду - с 45 до 50 лет, а к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

Разряд зависит от возраста, звания и пола. У офицеров срок нахождения в запасе составляет от 50 до 70 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (ранее – 60 лет), для младших офицеров - 60 лет (ранее – 55 лет), для имеющих иные звания - 55 лет (ранее – 45 лет). Для высших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве останется прежним - 70 лет.

Предусматривается переходный период до первого января 2028 года для поэтапного перевода в отставку. Те, кому исполнится 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года. Соответственно, граждане, достигшие 50-летнего возраста в 2025 году, будут пребывать в запасе до 52 лет, в 2026 году – до 53 лет, а в 2027 году - до 54 лет.

С первого января 2028 года все граждане, имеющие воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе (соответственно, в мобилизационном людском резерве) до 55 лет.

Предусматривается, что граждане в возрасте от 50 до 54 лет, имеющие воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, переведенные в отставку до первого января 2024 года, не подлежат зачислению в запас и постановке на воинский учет после этой даты, за исключением случая, если ими подано заявление о постановке на воинский учет и зачислении в запас до достижения ими возраста 55 лет.

Новые нормы вступят в силу с первого января 2024 года.