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В России появится новое направление туризма

Федерация
Сегодня, 16:21

Новым направлением в туристической отрасли России станет агротуризм. Положительный отзыв на инициативу по новому законопроекту о сельском туризме подготовлен правительством РФ.

Согласно проекту, в закон “Об основах туристской деятельности в РФ” будет внесен термин “сельский туризм (агротуризм)”. Также в законе предполагается закрепить определение этого термина, пишет “Интерфакс” со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

Разработчики уточняют, что инициатива направлена на придание нового стимула социально-экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом.

Со стороны правительства РФ авторам инициативы предложено предусмотреть регулирование нового вида туризма. Например, уточнить определение понятия “сельский туризм” как посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному проживанию, питанию, организации досуга и экскурсий.

 

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