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В России предложили продавать вторички по льготной ипотеке

Федерация
Сегодня, 15:08

Льготную ипотеку под 6,5% годовых предложили распространить на вторичное жилье. Однако оговаривается, что такая ипотечная ставка распространится только на недвижимость в городах, где возведение новостроек идет медленными темпами, пишет сегодня, 18 мая, RT.

По информации издания, такое предложение в письме на имя министра финансов Антона Силуанова высказал депутат Госдумы Евгений Федоров. Парламентарий отмечает, что во многих городах новое жилье вводится не в достаточном для улучшения жилищных условий гражданами объеме. Поэтому он считает, что программу по льготной ипотеке необходимо распространить и на вторичный рынок жилья.

Депутат утверждает, что после этого льготная ипотека станет доступна всем гражданам по всей стране. Исключить все же он предлагает 3 города федерального значения.

 

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