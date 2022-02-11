В России производители электрозаправок смогут воспользоваться налоговыми льготами

Производители и владельцы зарядных станций для электромобилей получат налоговые льготы. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба кабмина.

Мера продиктована ростом парка электромобилей и необходимостью создать в стране массовую сеть электро-заправок.

«Речь идёт о работающих от постоянного тока электрозарядных станциях мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут», - отмечается в сообщении.

Согласно документу, такие станции теперь включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности. Это значит, что их производители и владельцы освобождаются от налога на имущество. Также они смогут воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом и применить повышающие коэффициенты к норме амортизации.

К 2030 году в России планируется развернуть сеть из 29 тысяч быстрых электрозарядных станций, которые позволят зарядить аккумулятор электрокара до 80% за 20-30 минут.