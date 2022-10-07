В России создают Центр мобилизационной подготовки ГУСП

В России создают Центр мобилизационной подготовки Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП). Его основной целью будет образовательная деятельность по программам в сфере мобилизации.

Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал третьего октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован шестого октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр мобилизационной подготовки Главного управления специальных программ президента Российской Федерации", - говорится в документе. - Определить, что основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации».

Распоряжением установлена предельная штатная численность центра – 69 человек.

Главное управление специальных программ президента РФ образовано шестого января 1977 года, когда постановлением Совмина РСФСР было образовано Пятое управление Управления делами Совмина РСФСР. ГУСП является его преемником.

Сегодня ГУСП осуществляет в пределах своей компетенции функции по обеспечению исполнения Президентом РФ полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в стране, поясняется на сайте Управления.