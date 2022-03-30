В России ставка по льготной ипотеке вырастет до 12%

В России ставка по льготной ипотеке с первого апреля увеличится сразу с 7% до 12%. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

«В соответствии с поручением главы государства, установлена максимальная ставка по программе «льготная ипотека» в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», - сообщил премьер-министр.

По его словам, эта мера позволит поддержать как российских граждан, так и строительный бизнес.

Также с первого апреля на три месяца будет увеличена предельная сумма займа по этой программе для четырёх столичных регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область) – до 12 миллионов рублей. Для остальных субъектов России она составит 6 миллионов рублей.

При этом по трём ипотечным программам — семейной (6%), сельской (3%) и Дальневосточной (2%), — ставки остались на прежнем уровне