В России ставка по льготной ипотеке вырастет до 12%

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Управление ФСБ России по Челябинской области задержало сторонника нацистской группировки «М.К.У.»
30.03.2022

В Челябинской области ФСБ задержала сторонник неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Очень активная группа пятен на Солнце в начале недели породила несколько вспышек, два выброса кор
30.03.2022

В четверг ожидаются сильные магнитные бури
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 30 марта, депутаты Еткульского района (Челябинская область) приняли отчет главы района
30.03.2022

Глава Еткульского района отчитался перед депутатами

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Кунашакском районе (Челябинская область) проходит командно-штабные учения «Технология-2022» по
30.03.2022

В Кунашакском районе ФСБ проводит антитеррористические учения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска и Магнитогорска пожаловались губернатору на невозможность попасть на прием к уз
30.03.2022

Южноуральцы пожаловались губернатору на дефицит талонов к узким специалистам
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30.03.2022

Челябинский театр оперы и балет готовится к показу знаменитой «Пиковой дамы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В России ставка по льготной ипотеке вырастет до 12%
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2022

Анонсы событий и мероприятий на 31 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2022

Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2022

Дмитрий Песков о переговорах в Стамбуле: Не можем констатировать каких-то прорывов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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30.03.2022 17:36

В России ставка по льготной ипотеке вырастет до 12%

В России ставка по льготной ипотеке с первого апреля увеличится сразу с 7% до 12%. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

«В соответствии с поручением главы государства, установлена максимальная ставка по программе «льготная ипотека» в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано»,  - сообщил премьер-министр.

По его словам, эта мера позволит поддержать как российских граждан, так и строительный бизнес.

Также с первого апреля на три месяца будет увеличена предельная сумма займа по этой программе для четырёх столичных регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область) – до 12 миллионов рублей. Для остальных субъектов России она составит 6 миллионов рублей.

При этом по трём ипотечным программам — семейной (6%), сельской (3%) и Дальневосточной (2%), — ставки остались на прежнем уровне

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Управление ФСБ России по Челябинской области задержало сторонника нацистской группировки «М.К.У.»
30.03.2022

В Челябинской области ФСБ задержала сторонник неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Очень активная группа пятен на Солнце в начале недели породила несколько вспышек, два выброса кор
30.03.2022

В четверг ожидаются сильные магнитные бури
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 30 марта, депутаты Еткульского района (Челябинская область) приняли отчет главы района
30.03.2022

Глава Еткульского района отчитался перед депутатами

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Кунашакском районе (Челябинская область) проходит командно-штабные учения «Технология-2022» по
30.03.2022

В Кунашакском районе ФСБ проводит антитеррористические учения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска и Магнитогорска пожаловались губернатору на невозможность попасть на прием к уз
30.03.2022

Южноуральцы пожаловались губернатору на дефицит талонов к узким специалистам
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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В Челябинской области ФСБ задержала сторонник неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»

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30.03.2022 17:36

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30.03.2022 17:04

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