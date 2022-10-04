СФ ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

Совет Федерации ратифицировал междугородние Договоры между Россией и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Запорожской областью, Херсонской областью о принятии их в состав Российской Федерации. Кроме того, сенаторы одобрили четыре федеральных конституционных закона о принятии в РФ четырех новых субъектов.

На рассмотрении вопросов о ратификации присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба СФ.

Документы о ратификации представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сенаторы единогласно одобрили ратификацию договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Вводится переходный период до первого января 2026 года, в течение которого будут урегулированы различные аспекты интеграции новых субъектов в состав Российской Федерации. Установлена дата выборов в законодательные органы власти – второе воскресенье сентября 2023 года.

«В ходе референдумов жители Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей ясно высказали свою позицию, проголосовав за возвращение на свою настоящую большую Родину — в Россию...Мы один народ! Наше единое Отечество – это Россия!», – заявила Валентина Матвиенко.

Принятые федеральные конституционные законы (ФКЗ) устанавливают наименование, статус и пределы территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Новые регионы сохранят действующие названия. Руководители Запорожской и Херсонской областей будут именоваться губернаторами, а ЛНР и ДНР - главами республик.

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили с референдумы. Абсолютным большинством голосов избиратели проголосовали за присоединение их территорий к России.

После проведения референдумов 27 сентября Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов.

В пятницу, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Документы подписали президент России Владимир Путин и руководители этих субъектов.

В ночь на субботу в Конституционный суд РФ поступили четыре обращения президента Владимира Путина о проверки конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых территорий. В воскресенье, второго октября, КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и об образовании из них в составе РФ новых субъектов.

В понедельник, третьего октября, Госдума ратифицировала международные договоры о принятии в состав России новых территорий и об образовании новых субъектов РФ.