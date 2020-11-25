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В России впервые число умерших за сутки пациентов с ковидом превысило 500

За прошедшие сутки в России подтверждено 507 летальных случаев с коронавирусной инфекцией Covid-19. Это новый максимум суточной смертности ко коронавируса в стране. В Челябинской области за сутки зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с подтвержденным ковидом.

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 37 тысяч 538 пациентов с коронавирусной.

В УрФО зарегистрировано две тысячи 678 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 121. В Свердловской области – 980, в Ханты-Мансийском автономном округе – 381, в Челябинской области - 269, в Ямало-Ненецком автономном округе – 243, в Тюменской области – 129, в Курганской – 119.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 826 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 269 человек умер от ковидной пневмонии, 557 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

Накануне в Челябинской области подтверждена смерть девяти пациентов с коронавирусом. У пяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у четверых – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались шестеро мужчин и трое женщин из Челябинского, Карабашского, Караталинского и Миасского городских округов, Коркинского и Увельского муниципальных районов. Возраст умерших от 55 до 92 лет.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 57-летний мужчина из Карабаша, 62-летний мужчина из Миасса и трое жителей Челябинска – 55-летний и 65-летний мужчины, 81-летняя женщина.

от других причин:

Кроме того, в Челябинске скончалась еще 92-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус. Причина - сахарный диабет с множественными осложнениями и атеросклероз коронарных артерий.

В Увельском районе умер 67-летний мужчина. Причина - - ишемический инфаркт головного мозга и атеросклероз церебральных артерий, ковид сопутствующий.

В Карталах зарегистрирован смерть 68-летней женщины. Причина - злокачественное новообразование, ковид сопутствующий.

В Коркинском районе скончался 73-летний мужчина, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти - постинфарктный кардиосклероз и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.