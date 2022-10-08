В связи с ЧП на Крымском мосту временно прекращено движение поездов

В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту временно приостановление движение железнодорожных составов.

Напомним, восьмого октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава и частичному обрушению двух автомобильных пролетов.

«В связи с происшествием на перегоне Вышестеблиевская (мост) – Керчь-Южная Новый парк движение поездов временно приостановлено», - сообщает телеграм-канал РЖД.

В настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва - Симферополь и № 170 Санкт-Петербург - Симферополь.

Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург - Симферополь, №28 Москва - Симферополь, № 76 Омск - Симферополь, № 166 Москва - Симферополь, № 141 Симферополь – Пермь и № 373 Симферополь - Смоленск.

«Просьба ко всем пассажирам, имеющим билеты на поезда, отправляющиеся сегодня после 13:00, отложить поездку на вокзал и следить за официальными сообщениями по данному вопросу», - обратился к пассажирам глава Крыма Сергей Аксенов.

В настоящий момент решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров.

Как сообщил Сергей Аксенов, сегодня начнет работу паромная переправа. График движения будет сообщен дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

В РЖД уточнили, на место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская.

Временно приостановлена продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом. «Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат», - сообщает РЖД.

В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова.

Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), а также по телефону перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» 8-800-775-54-53.