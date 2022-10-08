08.10.2022
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту
08.10.2022
В связи с ЧП на Крымском мосту временно прекращено движение поездов
07.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
07.10.2022
В Челябинске сады расцветают на многоэтажках
07.10.2022
Челябинцы снова жалуются на уличную торговлю: не Гагарина, а цыганский табор
07.10.2022
Ольга Мухометьярова сообщила о наборе на курсы сестер милосердия для ухода за ранеными
В связи с ЧП на Крымском мосту временно прекращено движение поездов
08.10.2022
Даны поручения в связи с ЧП на Крымском мосту
19.09.2022
Памятник Пушкину, стела в Армянске: южноуральские шефы в гуще крымских событий
13.09.2022
Делегация Челябинской области везет шефскую помощь морякам «Цезаря Куникова»
13.09.2022
Шефы Челябинской области везут в Крым «Прививку против нацизма»
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022